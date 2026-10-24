Москва24 окт Вести.Страны африканского континента сегодня стоят перед выбором, когда нужно уйти от зависимости от западных партнеров и формировать более справедливые отношения с новыми центрами власти в мире, в частности с Россией. Об этом ИС "Вести" сообщил создатель интерактивной школы русского языка в Уганде Даниэль Омара.

Зачем детям в Африке на самом деле русский язык? Перед нашими глазами сейчас формируется новый мировой порядок… где отношения между странами по-настоящему взаимовыгодны. Поэтому русский язык для африканских детей – это очень важный инструмент, чтобы они смогли на будущее воспользоваться потенциалами, возможностями, которые будут в этом отношении между Российской Федерацией и африканским континентом рассказал он

Также Омара сообщил, что западная пропаганда скрывала от африканских стран правду о России и русском мире до того момента, пока не началась специальная военная операция на Украине.