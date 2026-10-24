Глава русской школы в Уганде: от Африки скрывали правду о России до начала СВО

Западные СМИ закрыли Африку от правды о русском мире до начала СВО Глава русской школы в Уганде: от Африки скрывали правду о России до начала СВО

Москва24 окт Вести.До начала специальной военной операции на Украине Африка была закрыта от правды о русском мире из-за пропаганды западных СМИ. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил создатель интерактивной школы русского языка в Уганде Даниэль Омара.

После начала СВО африканские правительства наблюдали за тем, как Запад по-бандитски ведет себя в отношении к России, отметил он.

До СВО на Украине Африка была закрыта от правды о русском мире. Западные инструменты пропаганды и СМИ распространяют информацию, которая окрашивает Россию не в хорошем свете… После начала СВО африканцы, правительства и местные люди наблюдали за тем, как западные партнеры заблокировали акции России в одностороннем порядке, африканцы наблюдали, как их западные партнеры ведут себя как мировые бандиты… И сейчас правительства активно стараются перенаправить свои страны от зависимости от западных партнеров, которые ненадежны рассказал Омара

Ранее сообщалось, что Республика Кения обсуждает возможности взаимодействия с объединением БРИКС, в частности проводится анализ сфер, в которых могло бы быть налажено сотрудничество.