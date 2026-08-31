Политолог: война против Африканского корпуса в Нигере - сверхзадача для Украины Политолог: война против России в Нигере - сверхзадача для Киева

Москва31 авг Вести.Для киевского режима война против Африканского корпуса Минобороны России в Нигере является сверхзадачей. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Нигер освобождается от неоколониальной зависимости, в том числе от Франции, заинтересованной в его уране, пояснил эксперт. Для Парижа, где энергетика построена на базе атомных электростанций, сырье, которое поставлялось из Африки практически бесплатно, является стратегическим. Но новое правительство Нигера отказалось от подобной практики, и поэтому Франции крайне важно вернуть прежнее положение.

По словам эксперта, французы активно сотрудничают со Службой безопасности Украины (СБУ) и разведывательным управлением. Они принимают участие в обучении солдат.

Бывшие колониальные метрополии, прежде всего Франция, пытаются вернуть свою руку в экономическую и финансовую часть… Здесь французы активно сотрудничают с Украиной: и с СБУ, и с разведывательным управлением, которые также готовят боевиков, также принимают участие в обучении солдат, приносят туда свою практику по ведению современной войны. Собственно, война против России и российского Африканского корпуса для Украины - это тоже сверхзадача заявил Солонников

Чтобы противостоять колониальным устремлениям Запада, Нигер объединился с Мали и Буркина-Фасо в Конфедерацию государств Сахеля (ГАС). Она развивает сотрудничество с Россией. В июле прошли консультации на уровне министров иностранных дел. Сергей Лавров подчеркнул, что вышеперечисленные страны и РФ объединяет общее понимание необходимости формирования справедливого многополярного устройства, совместная работа против неоколониальных практик, которые "весьма живучи у наших западных коллег".