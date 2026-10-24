Москва24 окт Вести.Инженерам при разработке и дальнейшем строительстве базы на поверхности Луны необходимо будет учитывать такой немаловажный фактор, как лунотрясения. Подробностями с ИС "Вести" поделился популяризатор космоса, преподаватель, руководитель проекта "Советский космос" Максим Цуканов.

По его словам, больше всего исследователей интересует южный полюс Луны, так как там находятся крупные запасы воды в виде льда, что делает в перспективе возможным строительство лунной базы. Однако в этом регионе происходит большое число лунотрясений.

Есть большая разница между землетрясениями, когда пик нагрузки на строительные конструкции приходится от секунды до одной минуты и 10-15 минут постоянной вибрации, что, конечно, будет влиять на конструкцию [будущей базы]… Лунотрясение является негативным фактором для наших обсерваторий. Надо будет решать вопросы и с безопасностью противометеоритной… Это вопрос для инженеров, и я уверен, что инженеры эти вопросы с блеском решат сообщил эксперт

Для решения проблемы лунотрясений существует три потенциальных сценария, добавил Цуканов.

Первое – малые сейсмографы, которые должны будут установлены на Луне до того, как мы установим базу, и мы должны будем найти достаточно устойчивую плиту, которая наименее подвергается воздействию такой вибрации… Есть вариант – погружение базы под лунный реголит, что защищает и от солнечной радиации, солнечного ветра, и от температурных перепадов… Третий вариант – это гибкие конструкции, это демпферные стойки, чтобы это был не фундамент, а достаточно мягкая подушка, которая будет решать вопрос вибрации рассказал он

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия должна построить первую атомную электростанцию на Луне к середине 2030-х годов. По его словам, без мощной лунной энергостанции экспедиции в дальний космос будут носить эпизодический характер.