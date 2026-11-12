Академик Петрукович рассказал, от чего зависит создание базы на Луне Академик Петрукович: создание лунной базы зависит от затрат на полет

Москва12 ноя Вести.Создание лунной базы зависит от того, каковы будут затраты на осуществление полета ракет с грузами. Об этом ИС "Вести" рассказал академик, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

Он подчеркнул, что кооперация на том или ином этапе неизбежна при желании достичь результатов.

Под лунной базой подразумеваются не столько постройки, как иногда кажется, или лунный город. Прежде всего это площадка, где можно совершить посадку нескольких космических аппаратов, выпустить ровер, начать строительство технических систем типа телескопов или исследовательских модулей для попытки добычи лунных ресурсов. Это, скорее, переход от единичных миссий к комплексным наращиваемым техническим системам на Луне пояснил он

По его словам, задача в том, чтобы набраться технического опыта и оценить, что есть полезного на Луне. Кроме того, Луна является тренировкой перед полетом на Марс.

Однако, подчеркнул он, любые полеты выше околоземной орбиты достаточно затратны как технически, так и финансово. Потому от стоимости ракеты, которая способна доставлять грузы для станций, будет зависеть и перспективность таких планов по созданию лунной станции.

Все будет зависеть от того, сколько будет стоить сверхтяжелая ракета. Если удастся серьезно снизить цену, тогда будут активные полеты и на Луну, и на Марс, и на астероиды. Если цена окажется порядка миллиарда долларов за запуск, то, наверное, конечно, это наложит свой отпечаток на наши возможности заметил он

Если цена окажется порядка миллиарда долларов за запуск, то это наложит свой отпечаток на наши возможности, полагает ученый.