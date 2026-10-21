Лихачев заявил, что РФ создала комфортные условия для судовождения по СМП Лихачев: РФ создала комфортные условия для судовождения по СМП

Москва21 окт Вести.Россия создала в своей исключительной экономической зоне в Северном Ледовитом океане комфортные условия для судовождения. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

На сегодняшний день европейские страны вообще, Евросоюз, в частности, Евросоюз вообще не обладают необходимым ледокольным флотом, готовым ходить в этих северных широтах. Ну, условно говоря, выше там 80-83 параллели сообщил Лихачев

Он добавил, что Арктика является территорией риска, поэтому суда будут страховать ледоколы.

В российских водах, в нашей исключительно экономической зоне мы организовали очень комфортные условия для судовождения, во-первых, поддерживая это ледоколами, страхуя, значит, даже в летний период нашими ледоколами те или иные проводки, потому что Арктика - это всегда территория риска, создавая там навигацию, систему связи и, конечно же, всячески поощряя, в том числе и международные транспортные контакты в рамках Северного морского пути (СМП) заявил Лихачев

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности требования к судам, которые могут проходить через российскую зону ответственности СМП меняются в зависимости от времени.

Но с учетом нашей ответственности, международных обязательств, конечно же, мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность в зоне своей ответственности по СМП. Поэтому есть определенные требования к судам, которые могут заходить в то или иное время, и требования в зависимости от времени изменяются объяснил Лихачев

Он отметил, что в случае нарушения правил безопасности, инцидентом будут заниматься пограничная служба и Минобороны.

В случае нарушения правил просто сработают совершенно другие протоколы, связанные с погранслужбой, связанные с Министерством обороны, но это, как говорится, не по нашей кафедре заключил Лихачев

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о развитии СМП. Он отметил, что товарооборот через него к середине 2030-х может достичь 150-200 млн тонн.