Путин: РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

Путин: Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике Путин: РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

Москва27 окт Вести.Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Глава государства отметил, что РФ работает в Арктике со многими странами.

Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами сообщил он

По словам Путина, успешным примером подобной кооперации могут служить отношения Москвы с партнерами в сфере атомной энергетики, где Россия – признанный мировой лидер, который предлагает зарубежным коллегам целый комплекс технологий, включая строительство атомных электростанций (АЭС).

Кроме того, в ходе своего выступления президент РФ, в частности, назвал главную проблему мирового газового рынка.