Москва27 октВести.Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
Глава государства отметил, что РФ работает в Арктике со многими странами.
Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерамисообщил он
По словам Путина, успешным примером подобной кооперации могут служить отношения Москвы с партнерами в сфере атомной энергетики, где Россия – признанный мировой лидер, который предлагает зарубежным коллегам целый комплекс технологий, включая строительство атомных электростанций (АЭС).
Кроме того, в ходе своего выступления президент РФ, в частности, назвал главную проблему мирового газового рынка.