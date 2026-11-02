МИД: приход НАТО в Арктику превратит Арктический совет в чемодан без ручки

МИД: приход НАТО в Арктику может сделать Арктический совет чемоданом без ручки МИД: приход НАТО в Арктику превратит Арктический совет в чемодан без ручки

Москва2 ноя Вести.Затягивание НАТО в Арктику может превратить Арктический совет (АС) в чемодан без ручки, заявил директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников газете "Известия".

Хотя все западные страны-участницы заинтересованы в сохранении АС хотя бы на будущее, когда позволят геополитические условия, активное затягивание ими же Североатлантического альянса в Арктику создает риски получить в лице АС чемодан без ручки приводят "Известия" слова Масленникова

В состав АС входят Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.