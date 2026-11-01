Москва1 ноя Вести.Русский Север – хорошо укрепленный регион. На Западе "разевают рот" на него, но отобрать силой эти территории невозможно. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, никто не обладает сопоставимыми возможностями с российским севером.

Сейчас русский Север – это хорошо укрепленный в военном плане регион. Хоть на Западе и разевают рот, но отобрать у нас его силой невозможно. Российская Арктика – это неприступная крепость, никто не обладает здесь сопоставимыми возможностями – ни по флоту, ни по инфраструктуре сказал Киселёв

Он отметил, что к маршрутам в высоких широтах в мире сейчас явный интерес. Экономически безусловное лидерство у Северного морского пути (СМП), подчеркнул Киселёв.

Ломает западников и то, что без российской инфраструктуры и флота Северный морской путь – непроходимый океан льда, где ни одна страна не обладает ни технологиями для его прохождения, ни портами, ни системой спасения и поддержки добавил Киселёв

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорации в ближайшее время установит новый рекорд по объему перевозок по Северному морскому пути (СМП).