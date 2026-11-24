"Совкомфлот" перевез по Севморпути более 10 млн тонн нефти и СПГ за 2026 год

"Совкомфлот" нарастил перевозки по Севморпути почти вдвое "Совкомфлот" перевез по Севморпути более 10 млн тонн нефти и СПГ за 2026 год

Москва24 ноя Вести."Совкомфлот" в 2026 году перевез по Северному морскому пути (СМП) более 10 млн тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Об этом рассказал ТАСС гендиректор компании Игорь Тонковидов в рамках XX форума "Транспорт России" 24 ноября.

По словам Тонковидова, в нынешнюю навигацию компания практически удвоила объем перевозок по СМП.

В эту навигацию компания сделала значительный шаг, практически удвоив объем перевозок по Северному морскому пути. Суммарно суда компании перевезли по СМП более 10 млн тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа сообщил он

При этом, по словам Тонковидова, рост был обеспечен за счет наращивания перевозок нефти.

В том же интервью руководитель "Совкомфлота" заявил, что компания адаптировалась к действующим санкционным ограничениям, а все бизнес-процессы налажены и функционируют.

Тонковидов добавил, что "Совкомфлот" остается одной из ведущих танкерных компаний мира. Опыт работы в сложных ледовых условиях на трассах СМП, по его словам, дает компании уникальное конкурентное преимущество.