Москва27 окт Вести.Евросоюз (ЕС) и Канада планируют расширить военное сотрудничество в нескольких регионах – от Арктики до Черного моря. Об этом сообщает издание Rapporteur со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект совместного заявления, которое готовится по итогам предстоящего саммита ЕС – Канада.

Саммит пройдет 29-30 октября в Монреале.

Согласно документу, Брюссель и Оттава намерены углубить взаимодействие в сфере обороны и ускорить реализацию партнерства в области безопасности.

По данным Rapporteur, стороны также рассчитывают расширить сотрудничество в международных миротворческих миссиях и управлении кризисами, санкционной политике, военной промышленности, морской безопасности, а также в противодействии гибридным угрозам.

Отдельно в проекте заявления, как пишет издание, отмечен интерес Канады к более активному участию в миссиях и операциях в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС. В документе также говорится о приверженности Оттавы европейской безопасности, прежде всего на восточном фланге – от Арктики до Черного моря.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что европейские страны намерены добиваться беспрепятственного прохода по Северному морскому пути (СМП) и готовы к противодействию в этом России и Китаю. По ее словам, бороться за доминирование в Арктике Евросоюзу следует совместно с Канадой и США.