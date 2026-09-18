СМИ: Канада к концу года планирует согласовать контуры сделки об ассоциации с ЕС

Канада хочет к концу года согласовать контуры сделки об ассоциации в Евросоюзе СМИ: Канада к концу года планирует согласовать контуры сделки об ассоциации с ЕС

Москва18 сен Вести.Канада рассчитывает к концу года согласовать основные контуры сделки об ассоциированном членстве страны в Евросоюзе (ЕС).

Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на источник в правительстве канадского премьер-министра Марка Карни.

По информации издания, в ближайшие несколько месяцев Канада и ЕС будут детально обсуждать гармонизацию стандартов, интеграцию рынка финансовых услуг, программы молодежной мобильности и партнерство в сфере энергетики и критически важных минералов.

Один из высокопоставленных чиновников господина Карни заявил, что они надеются согласовать основные контуры сделки [об ассоциации с ЕС] к концу года пишет журнал

13 сентября американские СМИ написали, что премьер-министр Канады Марк Карни выступил с инициативой о предоставлении его стране статуса ассоциированного члена Евросоюза (формат сотрудничества обеспечивает глубокую интеграцию, но не дает полноценного членства в объединении) на фоне неудачного завершения консультаций по торговой сделке с США.

По информации издания The Wall Street Journal, европейские власти выразили готовность пойти на такой шаг, однако собеседники Financial Times заявили об обратном.

Позже премьер-министр опроверг слухи о намерении Канады добиваться ассоциированного членства в ЕС, подчеркнув, что Оттава рассчитывает на "уникальный альянс".

Однако уже 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что ЕС предложит Канаде возможность стать первым ассоциированным членом. Эту инициативу поддержал и канадский премьер.