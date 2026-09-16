Москва16 сен Вести.Европейские политики, поддерживающие Украину, хотя использовать Канаду как инструмент давления на США. Такое мнение выразил американист Малек Дудаков в интервью ИС "Вести".

Европейская "партия войны" сейчас рассматривает канадского премьер-министра Марка Карни как фигуру анти-Трамп. Все, чего мы не можем получить от американцев, полноценной поддержки Украины на уровне риторики, практики и всего остального, мы теперь будем пытаться получить именно от канадцев… Европейцы надеются использовать Марка Карни в том числе как инструмент давления на Трампа. Потому что в рамках торговой войны, которая продолжается между США и Канадой, мы видим, что канадцы отвечают довольно жестко на действия американцев, вводят симметричные тарифы отметил Дудаков

Он добавил, что Европа уже давно пытается затянуть Канаду в свое "экономико-военно-дипломатическое" объединение. Однако, по мнению американиста, это у них вряд ли получится.

Ранее британская газета The Financial Times писала, что правительства ряда европейских стран выражают скептицизм по поводу создания "уникального альянса" между ЕС и Канадой.