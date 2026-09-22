Глава Евросовета анонсировал саммит с "единомышленником из Канады" в октябре

"Мы – партнеры-единомышленники": глава Евросовета анонсировал саммит с Канадой Глава Евросовета анонсировал саммит с "единомышленником из Канады" в октябре

Москва22 сен Вести.Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал Канаду стратегическим партнером ЕС в торговой сфере и сообщил о планах провести в октябре 2026 года саммит с премьер-министром Марком Карни.

16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложит североамериканской стране возможность стать первым ассоциированным членом.

Британская газета The Financial Times писала, что власти ряда европейских стран выразили скептицизм по этому поводу.

Мы – партнеры-единомышленники .. Наши торговые связи крепки, а ценности совпадают заявил Кошта на пресс-подходе в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Ранее Европейский союз запустил международную инициативу "Партнеры во имя многосторонности", к которой, помимо Канады, присоединились еще пять стран.