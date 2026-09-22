ЕС и еще шесть стран запустили инициативу "Партнеры во имя многосторонности"

ЕС собрал коалицию с Канадой и еще 5 странами ЕС и еще шесть стран запустили инициативу "Партнеры во имя многосторонности"

Москва22 сен Вести.Европейский союз совместно с Австралией, Барбадосом, Бразилией, Индией, Канадой и Кенией инициировал международный проект под названием "Партнеры во имя многосторонности", сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, целью инициативы является объединение усилий на международном уровне для решения глобальных проблем.

Мы убеждены: вызовы, с которыми мы сталкиваемся, ни одна страна не может преодолеть в одиночку. Наша задача — укреплять международное право, развивать многостороннее сотрудничество и способствовать миру и процветанию для всех народов заявил Кошта

Он добавил, что партнерство готово принять все страны, которые поддерживают принципы международного права и институты ООН.

Со стороны ЕС координацию действий в рамках партнерства поручено вести главе евродипломатии Кае Каллас.

Ранее британский журнал The Economist узнал о намерении Канады согласовать к концу 2026 года контуры сделки об ассоциированном членстве страны в ЕС.