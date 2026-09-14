Новак: нефтяные компании сдерживают рост цен на топливо близко к уровню инфляции

Кабмин: нефтяные компании сдерживают рост цен на АЗС близко к уровню инфляции Новак: нефтяные компании сдерживают рост цен на топливо близко к уровню инфляции

Москва14 сен Вести.Крупные нефтяные компании сдерживают рост цен на топливо в рознице в пределах, близких к уровню инфляции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке.

Участники совещания проанализировали текущее соотношение производства и потребления нефтепродуктов, степень загрузки инфраструктуры, а также объемы имеющихся топливных запасов.

Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции сказал Новак

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что главная задача ЦБ заключается в том, чтобы подорожание бензина не привело к росту уровня инфляции. При этом глава финансового регулятора подчеркнула, что ЦБ не может оказать влияние на поставки топлива или цены на него, однако имеет возможность предотвратить нарастание вторичных эффектов.