Новак: ОПЕК+ осудила атаки на нефтяную инфраструктуру и НПЗ Новак: страны-участницы ОПЕК+ осудили атаки на НПЗ и инфраструктуру

Москва29 ноя Вести.Министры стран-участниц ОПЕК+ осудили атаки на инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и обратили внимание на необходимость обеспечения безопасного судоходства. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Также сегодня обсудили, и это в заявлении будет, что сегодня очень много вызовов и неопределенностей, и осудили атаки на инфраструктуру, на НПЗ, [указали] на необходимость обеспечения безопасности прохода судов, в том числе в Ормузском проливе, и в целом в других акваториях. Это очень важно, потому что создает сегодня неопределенность подчеркнул Новак

Встреча министров прошла в онлайн-формате. Участники обсудили итоги реализации соглашения, а также ситуацию на мировых рынках.