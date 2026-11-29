Москва29 ноя Вести.Семь стран ОПЕК+, которые ранее добровольно ограничили добычу нефти сверх общих квот альянса, больше не будут отдельно встречаться для обсуждения объемов нефтедобычи. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Государства вернули на рынок сокращенные объемы нефти, отметил зампред правительства.

Эти объемы постепенно были полностью восстановлены, и это выполнило свою задачу по балансировке рынка… Мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу и будет продолжена работа в режиме министерских встреч сказал Новак

ОПЕК+ провел в воскресенье в онлайн-формате заседания мониторингового комитета, всех глав делегаций, а также отдельно семи стран - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, Алжира и Омана; участники обсудили, в частности, оценки производственных мощностей на 2027 год.