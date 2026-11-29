Москва29 ноя Вести.Эксперты ожидают снижение мирового спроса на нефть в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Эксперты оценивают снижение спроса в 2026 году по сравнению с 2025 годом, ненамного, но тем не менее изначально в прошлом году, когда формировали прогнозы, планировалось, что примерно на 1% спрос вырастет. В связи с текущей ситуацией, с невозможностью обеспечения странами Персидского залива тех объемов добычи, которые ранее они добывали, видим этот дисбаланс