Новак назвал приоритетом быстрое восстановление мощностей НПЗ в России Новак: быстрое восстановление мощностей НПЗ в РФ является приоритетом

Москва17 ноя Вести.Максимально быстрое восстановление мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и обеспечение рынка дополнительными объемами внеклассового топлива являются в данный момент приоритетными задачами. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.

Среди других направлений работы Новак выделил продолжение импорта нефтепродуктов.

Вице-премьер обозначил в числе приоритетных направлений работы максимально быстрое восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, обеспечение дополнительных объемов внеклассового топлива, а также призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов говорится в сообщении кабмина

Ранее Новак указал на эффективность принятых мер для защиты НПЗ. Среди них – пассивная защита в виде заградительных конструкций.