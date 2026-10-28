Новак: переговоров с компаниями США о возвращении в нефтегазовые проекты нет

РФ не ведет переговоров с компаниями США о возвращении в нефтегазовые проекты Новак: переговоров с компаниями США о возвращении в нефтегазовые проекты нет

Москва28 окт Вести.Россия не ведет переговоры с американскими компаниями о возвращении в российские нефтегазовые проекты, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Вы знаете, наша позиция была всегда: мы открыты для иностранных партнеров, иностранных инвестиций, и будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них. Сейчас таких переговоров нет сообщил он

Новак также подчеркнул, что Россия всегда придерживалась открытой позиции в отношении иностранных инвестиций.