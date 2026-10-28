Москва28 октВести.Россия не ведет переговоры с американскими компаниями о возвращении в российские нефтегазовые проекты, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.
Вы знаете, наша позиция была всегда: мы открыты для иностранных партнеров, иностранных инвестиций, и будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них. Сейчас таких переговоров нетсообщил он
Новак также подчеркнул, что Россия всегда придерживалась открытой позиции в отношении иностранных инвестиций.