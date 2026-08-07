Москва7 авг Вести.В США Федеральное управление гражданской авиации (FAA) обязало авиаперевозчиков проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие трещин в конструкции. Речь идет о 471 лайнерах в самих Штатах и 1429 по всему миру.

Директива требует провести проверку обшивки фюзеляжа на наличие ранее выполненных ремонтов и, при необходимости, выполнить соответствующие действия в зависимости от результатов проверки говорится в сообщении FAA

Осмотры затронут самолеты Boeing 737 MAX 8, 737 MAX 9 и 737-8200. Согласно данным СМИ, все проверки требуется закончить до 10 сентября. Поводом для этого стали обнаруженные трещины в так называемом медвежьем ремне — усиливающем элементе, который укрепляет конструкцию в районе дверных и аварийных проемов. Задача проверок — выявить дефекты до того, как они перерастут в серьезную угрозу для пассажиров и экипажа.

Авиакомпании Southwest и United уже подтвердили свою готовность провести ревизию в предписанный период. Представители United Airlines, в свою очередь, заверили, что эти работы не отразятся на регулярности рейсов, поскольку будут выполняться параллельно с плановым техническим обслуживанием флота.