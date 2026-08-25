В США исчезает одежда больших размеров из-за "Оземпика" Bloomberg: в США стали продавать меньше одежды больших размеров из-за "Оземпика"

Москва25 авг Вести.В американских розничных магазинах в настоящий момент сокращается ассортимент одежды больших размеров из-за роста популярности препарата для похудения "Оземпик" и его аналогов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации журналистов, в прошлом году продажи ретейлеров в США, специализирующихся на реализации одежды больших размеров, сократились на 7-8%. Отмечается, что компания H&M еще в начале 2023 года планировала ввести дополнительные женские размеры вплоть до 4XL, но отказалась от соответствующих планов.

Некоторые сети магазинов одежды, включая H&M, сократили ассортимент самых больших размеров... H&M решил убрать размеры 3XL и 4XL, потому что спрос на них был не столь большим говорится в публикации

При этом журналисты напомнили, что до популяризации "Оземпика" в начала 2020-х годов ретейлеры занимались активным расширением линейки одежды больших размеров на волне пропаганды движения за бодипозитив.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, какие осложнения могут быть при приеме антидиабетических препаратов для похудения, содержащих семаглутид. Так, по его словам, препараты на основе семаглутида провоцируют у человека потерю подкожной клетчатки, вследствие чего лицо становится обвисшим.