Евродепутат заявил, что не знает о реальных угрозах Европе от России

В Европарламенте заявили, что не знают о реальных угрозах Европе от России Евродепутат заявил, что не знает о реальных угрозах Европе от России

Москва15 окт Вести.Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что ему неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европы на фоне усиливающейся истерии европейских политиков.

Еврочиновники в последнее время все чаще публично и бездоказательно приписывают России так называемые гибридные действия​​​. При этом доказательств европейские власти так ни разу и не представили.

Мне неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европы сказал Картайзер

По мнению итальянского журналиста Томаса Фази, гибридную войну против Европы ведет не Россия, а истеблишмент НАТО и ЕС, используя в отношении собственного населения стратегию запугивания перед несуществующей угрозой.

Как сообщал ТАСС, журналист проанализировал все последние случаи, которые выдавались в международных СМИ как акты этой самой войны - от саботажа на дне Балтийского моря до падения и обнаружения БПЛА в разных странах Европы.