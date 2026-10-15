Москва15 октВести.Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что ему неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европы на фоне усиливающейся истерии европейских политиков.
Еврочиновники в последнее время все чаще публично и бездоказательно приписывают России так называемые гибридные действия. При этом доказательств европейские власти так ни разу и не представили.
Мне неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европысказал Картайзер
По мнению итальянского журналиста Томаса Фази, гибридную войну против Европы ведет не Россия, а истеблишмент НАТО и ЕС, используя в отношении собственного населения стратегию запугивания перед несуществующей угрозой.
Как сообщал ТАСС, журналист проанализировал все последние случаи, которые выдавались в международных СМИ как акты этой самой войны - от саботажа на дне Балтийского моря до падения и обнаружения БПЛА в разных странах Европы.
Все это оказывалось медийно усиленными спекуляциями, которые разваливаются при базовой проверкезаявил Томас Фази