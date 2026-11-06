Европарламент проверяет двух депутатов из-за встреч с гражданами России BZ: ЕП инициировал проверку двух депутатов из-за контактов с россиянами

Москва6 ноя Вести.Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола инициировала проверку против двух депутатов - Томаса Гайзеля из Германии и Фернана Картайзера из Люксембурга - из-за их неформальных встреч с россиянами, заявила газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на документы ЕП.

Поводом для проверки, которую будет проводить консультативный комитет ЕП по кодексу поведения, послужили встречи парламентариев с депутатами Госдумы РФ на Петербургском международном экономическом форуме.

Картайзер назвал проверку посягательством на свой мандат и подчеркнул, что его контакты с россиянами носили исключительно неформальный характер.

Гайзель также отверг упреки в свой адрес и назвал проверку против себя произволом. Он подтвердил факт встреч с российскими депутатами, но подчеркнул, что учитывал все важные переговоры надлежащим образом и не получал какой-либо поддержки, включая финансовую, от третьей стороны.

Журналисты отметили, что Картайзер и Гайзель могут быть оштрафованы, а также временно отстранены от заседаний и другой деятельности Европарламента, если комитет найдет в их действиях нарушения.

Ранее Фернан Картайзер обвинил власти Евросоюза в насаждении авторитаризма и уничтожении свободы слова внутри объединения. Он упрекнул Брюссель в предательстве фундаментальных европейских ценностей и подчеркнул, что главными ориентирами Европы всегда были экономическое процветание, свободы граждан и стабильный мир.