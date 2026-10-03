Финские депутаты обнаружили "российские следы" в собственных домах NZZ: РФ заподозрили в причастности к странностям в домах финских депутатов

Москва3 окт Вести.Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала материал, в котором допускается возможная причастность России к череде необычных происшествий в жилищах финских парламентариев. Публикация вышла под заголовком "Кремль под подозрением".

Как отмечает издание, оставленные неизвестным злоумышленником следы — открытая дверь, моча в туалете, включенная лампа — легко могут остаться незамеченными. Однако несколько депутатов убеждены: кто-то проникал в их дома. По данным NZZ, финские власти не исключают, что за инцидентами может стоять Россия.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, отвечая на вопрос о возможной причастности Москвы, заявил, что "это вполне возможно". Газета также утверждает, что Россия якобы стремится "посеять хаос и повлиять на политику в Европе", и задается вопросом, не является ли это попыткой запугивания накануне парламентских выборов в Финляндии.

Полиция Хельсинки 1 октября сообщила о начале расследования случаев незаконного проникновения в дома парламентариев. Спикер парламента Юсси Халла-ахо на пресс-конференции в четверг уточнил, что ничего не украдено и признаков взлома нет — депутаты сообщали лишь об оставленных "следах". Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники отмечает: речь идет менее чем о 20 случаях, среди признаков — включенный свет и открытые двери. Точное число эпизодов, их временной промежуток и возможная связь между ними правоохранители не раскрывают.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других государств, так как они являются голословными. Ранее в Посольстве РФ в Берлине назвали инсинуациями сообщения о "российском следе" в обнаруженном под Берлином тайнике с оружием.