Москва28 авгВести.В Посольстве РФ в Берлине назвали инсинуациями сообщения о "российском следе" в обнаруженном под Берлином тайнике с оружием, передает РИА Новости.
В 2025 году полиция обнаружила в лесном массиве недалеко от Берлина тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами, сообщил на прошлой неделе глава МВД Германии Александр Добриндт.
Все эти horror stories в основном происходят в восточных землях Германии - Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?говорится в заявлении дипмиссии
Ранее в посольстве России в Германии сообщили, что российский дом науки и культуры в Берлине в очередной раз подвергся нападкам.