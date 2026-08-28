В посольстве назвали след РФ в деле о тайнике с оружием под Берлином инсинуацией

Посольство сочло инсинуацией "след РФ" в деле о тайнике с оружием под Берлином В посольстве назвали след РФ в деле о тайнике с оружием под Берлином инсинуацией

Москва28 авг Вести.В Посольстве РФ в Берлине назвали инсинуациями сообщения о "российском следе" в обнаруженном под Берлином тайнике с оружием, передает РИА Новости.

В 2025 году полиция обнаружила в лесном массиве недалеко от Берлина тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами, сообщил на прошлой неделе глава МВД Германии Александр Добриндт​​​.

Все эти horror stories в основном происходят в восточных землях Германии - Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации? говорится в заявлении дипмиссии

Ранее в посольстве России в Германии сообщили, что российский дом науки и культуры в Берлине в очередной раз подвергся нападкам.