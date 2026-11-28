Москва28 нояВести.Европейские страны несут огромные убытки из-за проводимой ими антироссийской политики, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Соответствующее мнение он высказал в кулуарах 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.
Потери колоссальные. То, что происходит с ЕС, — кризис, который приобрел экономическое, социальное, политическое измерение — это результат той безрассудной политики, которую они проводят в отношении нашей странысказал дипломат
По словам Грушко, Европа получала от стабильных отношений с Россией "дивиденд мира", но сейчас эта тема в Евросоюзе "абсолютно табуирована".
Ранее замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с ИС "Вести" допустил возникновение в ЕС очередного финансового кризиса из-за споров о семилетнем бюджете.