Москва28 ноя Вести.Европейские страны несут огромные убытки из-за проводимой ими антироссийской политики, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Соответствующее мнение он высказал в кулуарах 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

Потери колоссальные​​​. То, что происходит с ЕС, — кризис, который приобрел экономическое, социальное, политическое измерение — это результат той безрассудной политики, которую они проводят в отношении нашей страны сказал дипломат

По словам Грушко, Европа получала от стабильных отношений с Россией "дивиденд мира", но сейчас эта тема в Евросоюзе "абсолютно табуирована".

Ранее замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с ИС "Вести" допустил возникновение в ЕС очередного финансового кризиса из-за споров о семилетнем бюджете.