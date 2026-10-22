В МИД России назвали главную цель Евросоюза Грушко: ЕС не является мирным проектом, его цель – борьба с "российской угрозой"

Москва22 окт Вести.Европейский союз нельзя считать мирным проектом, поскольку его целью является борьба с "российской угрозой". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе выступления на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме.

Сегодня о Евросоюзе уже нельзя говорить как о мирном проекте. Главный резон для Евросоюза, как, впрочем, и НАТО, это записано вообще в стратегических документах, – это борьба с российской угрозой сказал дипломат

Грушко обратил внимание, что изначально Россия в документах ЕС и Североатлантического альянса значилась как прямая и непосредственная угроза, а позже к формулировке добавили слово "долговременная".

Как ранее отметил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, большинство европейцев понимает, что тема угрозы со стороны России является лишь частью идеологии ЕС. Он подчеркнул, что РФ не собирается ни на кого нападать.