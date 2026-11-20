Москва ответит на высылку российского военного атташе, заверили в МИД России Захарова: Москва даст ответ на высылку военного атташе России из Дании

Москва20 ноя Вести.Москва ответит на высылку российского военного атташе из Дании. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она отреагировала на вызов российского посла в Дании Владимира Барбина, где российскому дипломату было сообщено об объявлении российского военного атташе персоной нон грата.

Москва даст соответствующий ответ сказала дипломат

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о решении Копенгагена выслать российского военного атташе. По словам главы внешнеполитического ведомства, атташе должен покинуть королевство в течение недели. При этом Расмуссен добавил, что в полном конфликтов и неопределенностей мире важно уметь вести диалог, а отношения с Россией по-прежнему являются для королевства важными.