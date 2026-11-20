Москва20 нояВести.Москва ответит на высылку российского военного атташе из Дании. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Так она отреагировала на вызов российского посла в Дании Владимира Барбина, где российскому дипломату было сообщено об объявлении российского военного атташе персоной нон грата.
Москва даст соответствующий ответсказала дипломат
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о решении Копенгагена выслать российского военного атташе. По словам главы внешнеполитического ведомства, атташе должен покинуть королевство в течение недели. При этом Расмуссен добавил, что в полном конфликтов и неопределенностей мире важно уметь вести диалог, а отношения с Россией по-прежнему являются для королевства важными.