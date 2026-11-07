МИД: в ситуации со зданием генконсульства РФ в Гданьске нужны консультации

МИД прокомментировал желание властей Гданьска отнять здание генконсульства РФ МИД: в ситуации со зданием генконсульства РФ в Гданьске нужны консультации

Москва7 ноя Вести.Накопившиеся проблемы вокруг здания генконсульства России в Гданьске нужно решать в рамках консультаций, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала планы администрации города лишить Россию этого здания.

Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение сказала Захарова

Ранее Radio Gdańsk сообщило, что казначейство Гданьска собирается изъять здание бывшего генконсульства РФ в городе через суд. Суд уже обратился к польским дипломатам с просьбой доставить копию иска российской стороне.