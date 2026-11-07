Москва7 нояВести.Казначейство польского Гданьска намерено через суд добиться изъятия здания бывшего генерального консульства России. Оно находится в государственной собственности РФ на условиях бессрочного и безвозмездного пользования. Об этом сообщает Radio Gdańsk со ссылкой на информацию о судебном разбирательстве.
Казначейство, представленное мэром Гданьска, подало в суд. Суд уже обратился в МИД Польши с просьбой принять меры по доставлению копии иска Россииговорится в сообщении
Дальнейшие действия станут возможны после получения ответа российской стороны либо истечения установленного для срока такого ответа, заявили в суде.
Ранее сообщалось, что премьер Польши Дональд Туск сфотографировался на фоне оппозиционного плаката "Туск = диктатор".