Слуцкий: новые санкции ЕС не повлияют на компании ВПК России

Слуцкий: согласование новых санкций ЕС говорит о провале предыдущих Слуцкий: новые санкции ЕС не повлияют на компании ВПК России

Москва7 окт Вести.Расширение и согласование новых антироссийских санкций государствами-членами Евросоюза, говорит о провале предыдущих ограничительных мерах.

Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Верный признак того, что все остальные пакеты провалились и целей не достигли. В этот раз под ограничения попадут 1,5 тысячи российских компаний и физических лиц написал Слуцкий у себя в канале в Telegram

По мнению депутата Госдумы, российские компании ВПК, против которых направлены новые рестрикции, уже давно перешли на импортозамещение, так что никакое расширение санкций на них не повлияет.

Парламентарий также отметил, что страны ЕС деградируют, поскольку их ограничения вредят государствам еврозоны, поэтому им надо начинать "привыкать к трудностям".

Об этом их достаточно цинично предупреждает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - главный, по оценке здравомыслящих сил в Европарламенте, "могильщик" экономики Евросоюза подчеркнул Слуцкий

Ранее доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов заявил ИС "Вести", что новый масштабный пакет санкций, который послы стран Евросоюза согласовали 7 октября, не окажет заметного влияния на Россию.