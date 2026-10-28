В Ленобласти введут запрет на продажу пива и сидра в многоэтажках по ночам

Депутаты в Ленобласти одобрили запрет на продажу пива и сидра по ночам В Ленобласти введут запрет на продажу пива и сидра в многоэтажках по ночам

Москва28 окт Вести.Жители Ленобласти в ночные часы не смогут купить пивные напитки на разлив. Такой запрет одобрили депутаты областного Заксобрания, сообщает ТАСС.

Запрет коснется случаев, когда торговый объект и кафе находятся в одном жилом доме и не разделены между собой по документации.

Они (депутаты - ред.) приняли сразу в трех чтениях законопроект, устанавливающий запрет на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на разлив в период с 22.00 до 11.00 сказано в публикации

Изменения помогут пресечь продажу пива и других слабоалкогольных напитков на вынос на первых этажах многоквартирных домов.