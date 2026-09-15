Дрозденко: лимит в 30 литров на одну заправку введен в Ленобласти до 1 октября

Лимит в 30 литров бензина на машину введен в Ленинградской области Дрозденко: лимит в 30 литров на одну заправку введен в Ленобласти до 1 октября

Москва15 сен Вести.Единое ограничение объема бензина – 30 литров на одну заправку – ввели на всех АЗС Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что ситуация с бензином в регионе остается неоднозначной. Так, прогноз по АИ-92 позитивный, топливо есть в запасе. Та же картина с дизельным топливом. А вот с АИ-95 ситуация остается сложной: его на рынке меньше, чем обычно.

Отдельная проблема — закрытие частных и малых заправок: около 20% приостановили работу из-за невозможности закупить необходимые объемы на бирже… Мы согласовали несколько решений, которые улучшат ситуацию. Нефтяные компании предложили установить единый лимит на всех АЗС — 30 литров на одну заправку. Это как временная мера, до 1-го октября написал Дрозденко

Губернатор отметил, что от мер, введенных в некоторых других регионах, таких как QR-коды, талоны и система "чет – нечет", решено пока отказаться.

Спецтранспорт будет заправляться вне очереди.