Владелец магазина заплатит штраф за продажу алкоголя ночью в Биробиджане

В Биробиджане полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя в ночное время Владелец магазина заплатит штраф за продажу алкоголя ночью в Биробиджане

Москва14 окт Вести.В ходе проверки продуктового магазина в Биробиджан полицейские установили, что продавец реализовала спиртное в запрещенное законом время, составлен административный протокол, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

За нарушение особых требований и правил розничной продажи в отношении нарушительницы составлен административный протокол. Должностному лицу грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей говорится в сообщении

Помимо этого, полицейские проверили реализуемую в магазине алкогольную продукцию на предмет соответствия требованиям маркировки.