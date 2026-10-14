Москва14 октВести.В ходе проверки продуктового магазина в Биробиджан полицейские установили, что продавец реализовала спиртное в запрещенное законом время, составлен административный протокол, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.
За нарушение особых требований и правил розничной продажи в отношении нарушительницы составлен административный протокол. Должностному лицу грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублейговорится в сообщении
Помимо этого, полицейские проверили реализуемую в магазине алкогольную продукцию на предмет соответствия требованиям маркировки.