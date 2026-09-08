В одном из магазинов Биробиджана незаконно продавали самогон Полиция Биробиджана пресекла незаконную продажу самогона в магазине

Москва8 сен Вести.Торговлю самогоном в одном из магазинов Биробиджана пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

В ходе проверки правоохранители обнаружили 21 бутылку емкостью 0,5 литра с жидкостью янтарного цвета. У собственника торговой точки отсутствовали документы, подтверждающие легальность происхождения алкоголя, а также лицензия на его розничную реализацию написали в пресс-службе

Продукция содержала альдегиды, ацетон и ряд других вредных для человека примесей, установила экспертиза.

Материалы проверки переданы в следственный орган для принятия законного решения.