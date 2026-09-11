Москва11 сенВести.В Волгоградской области надзорное ведомство выявило нарушения технических регламентов при реализации пищевой продукции. Подробности в MAX сообщает Южная транспортная прокуратура.
Волгоградской транспортной прокуратурой установлено, что в г. Волгограде индивидуальный предприниматель осуществлял реализацию мясной и молочной продукции в отсутствие сопроводительной документации и маркировки, подтверждающей безопасность и качествоговорится в сообщении
Товар изъяли из оборота и уничтожили. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.