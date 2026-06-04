В Севастополе полицейские пресекли продажу бензина по 300 руб. за литр

В Севастополе задержали спекулянта бензином В Севастополе полицейские пресекли продажу бензина по 300 руб. за литр

Москва4 июн Вести.Полицейские задержали в Севастополе уроженца Донецка, незаконно торговавшего бензином АИ-95 по 300 рублей за литр. Об этом сообщили в УМВД по городу.

По данным ведомства, 36-летний мужчина разместил на онлайн-объявление о продаже бензина.

Установлено, что мужчина торговал топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. По его словам, бензин он привез с материковой части России сказано в сообщении

Мужчине может грозить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, добавили в МВД.