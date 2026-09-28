Просроченное пиво изъяли из магазина в Волгоградской области

В магазине под Волгоградом обнаружили и изъяли просроченное пиво Просроченное пиво изъяли из магазина в Волгоградской области

Москва28 сен Вести.В одном из торговых павильонов города Волжский полицейские обнаружили партию просроченного пива. Об этом сообщает управление МВД России по Волгогрдаской области в MAX.

О продаже сомнительной продукции сотрудникам МВД сообщили местные жители.

В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили более 400 литров пивных напитков. Как выяснилось в процессе проверки, у части продукции истек срок годности. Реализация таких напитков представляла реальную угрозу для здоровья и жизни покупателей говорится в сообщении

На владельца павильона составили административный протокол о нарушении правил розничной продажи алкогольной продукции. Всю изъятую партию направили на утилизацию.