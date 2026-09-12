Полиция Читы изъяла 115 л алкоголя, который пытались продать в День трезвости

Незаконную продажу алкоголя в День трезвости пресекли полицейские в Чите Полиция Читы изъяла 115 л алкоголя, который пытались продать в День трезвости

Москва12 сен Вести.Сотрудники полиции Читы во Всероссийский день трезвости провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений алкогольного законодательства, написала пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

В ходе рейдов 11 сентября проверка прошла в 43 магазинах и кафе. Выявлено восемь нарушений в сфере оборота спиртной продукции.

В четырех торговых точках зафиксирована продажа спиртного в период действия полного запрета на реализацию. Кроме того, сотрудники полиции выявили три факта продажи алкогольных напитков несовершеннолетним и один факт реализации алкогольной продукции без сопроводительных документов. Всего из незаконного оборота изъято 115 литров алкогольной продукции на общую сумму более 31 тысячи рублей написали в пресс-службе

В отношении недобросовестных продавцов возбуждены дела об административных правонарушениях.