Москва22 сенВести.Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил на 90 суток деятельность магазина "Жизньмарт", продававшего готовую продукцию с кишечной палочкой. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Поводом для разбирательства стали результаты проверки магазина Роспотребнадзором. 11 сентября специалисты зафиксировали в магазине многочисленные нарушения, среди которых насекомые, плохое санитарное состояние зоны приготовления кофе. Кроме того, работники не соблюдали последовательность технологических операций при изготовлении свежевыжатых соков – грязные фрукты обрабатывались кухонным инвентарем от кофемашины. При этом сотрудники мыли руки в единственной мойке, установленной в торговом зале.
Специалисты выявили неудовлетворительные результаты по показателям бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в готовой продукции – ролле "Снежный" с крабом, ролле "Нежный" с курицей, салате крабовом с рисом и салате "Цезарь XXL". Это создает непосредственную угрозу причинения тяжкого вреда жизни и здоровью гражданговорится в сообщении
В результате суд признал владельцу магазина виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм и приостановил работу торговой точки на 90 суток.