В Екатеринбурге на 90 суток закрыли магазин за роллы с кишечной палочкой

В Екатеринбурге магазин продавал готовую еду с кишечной палочкой В Екатеринбурге на 90 суток закрыли магазин за роллы с кишечной палочкой

Москва22 сен Вести.Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил на 90 суток деятельность магазина "Жизньмарт", продававшего готовую продукцию с кишечной палочкой. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Поводом для разбирательства стали результаты проверки магазина Роспотребнадзором. 11 сентября специалисты зафиксировали в магазине многочисленные нарушения, среди которых насекомые, плохое санитарное состояние зоны приготовления кофе. Кроме того, работники не соблюдали последовательность технологических операций при изготовлении свежевыжатых соков – грязные фрукты обрабатывались кухонным инвентарем от кофемашины. При этом сотрудники мыли руки в единственной мойке, установленной в торговом зале.

Специалисты выявили неудовлетворительные результаты по показателям бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в готовой продукции – ролле "Снежный" с крабом, ролле "Нежный" с курицей, салате крабовом с рисом и салате "Цезарь XXL". Это создает непосредственную угрозу причинения тяжкого вреда жизни и здоровью граждан говорится в сообщении

В результате суд признал владельцу магазина виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм и приостановил работу торговой точки на 90 суток.