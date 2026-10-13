Москва13 октВести.В Биробиджане полицейские проверяют факт поджога в областной больнице, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.
Предварительно установлено, что пациент 1975 года рождения, лечившийся от алкогольной зависимости, поджег зажигалкой диван.
Подозреваемый госпитализирован в областную психиатрическую больницуговорится в сообщении
Ранее в МЧС сообщили, что в ночь на вторник, 13 октября, в ординаторской травматологического отделения областной больницы Биробиджана произошел пожар. От огня выгорел диван и личные вещи. Никто не пострадал.