МЧС: из больницы Биробиджана эвакуированы 24 пациента во время тушения пожара

В больнице Биробиджана произошел пожар МЧС: из больницы Биробиджана эвакуированы 24 пациента во время тушения пожара

Москва13 окт Вести.В ночь на вторник, 13 октября, в ординаторской травматологического отделения областной больницы Биробиджана произошел пожар, из здания было эвакуировано 24 пациента, сообщается в MAX-канале МЧС Еврейской автономной области.

В тушении пожара участвовали 7 расчетов и 23 бойца. Параллельно персонал больницы оперативно организовал эвакуацию пациентов — всего было безопасно выведено 24 человека говорится в сообщении

В результате пожара выгорел диван и личные вещи на площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет. Предварительная причина — поджог. Ведется расследование обстоятельств инцидента.