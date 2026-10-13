Москва13 октВести.В ночь на вторник, 13 октября, в ординаторской травматологического отделения областной больницы Биробиджана произошел пожар, из здания было эвакуировано 24 пациента, сообщается в MAX-канале МЧС Еврейской автономной области.
В тушении пожара участвовали 7 расчетов и 23 бойца. Параллельно персонал больницы оперативно организовал эвакуацию пациентов — всего было безопасно выведено 24 человекаговорится в сообщении
В результате пожара выгорел диван и личные вещи на площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет. Предварительная причина — поджог. Ведется расследование обстоятельств инцидента.