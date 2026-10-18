Москва18 октВести.В Воронеже из горящего общежития эвакуировали 17 человек. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Воронежской области.
Отмечается, что пожар произошел в здании на улице Хользунова вечером 17 октября. Сигнал о возгорании поступил на пульт в 18.47. Горела однокомнатная квартира на шестом этаже. Еще в одной квартире пострадали дверь и часть стены, а в общем коридоре - стены и потолок.
Из горящего здания спасатели вывели 17 человек. Две женщины - 56 и 18 лет - получили травмы, их доставили в больницу.
Здание общежития на улице Хользунова загорелось в Воронеже вечером в субботу, 17 октября… Пожарные эвакуировали из горящего здания 17 человекговорится в публикации
Справиться с огнем удалось за 41 минуту. В тушении участвовали 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники.