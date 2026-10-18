В Воронеже при пожаре в общежитии эвакуировали 17 жильцов

При пожаре в общежитии на улице Хользунова в Воронеже эвакуировали 17 человек В Воронеже при пожаре в общежитии эвакуировали 17 жильцов

Москва18 окт Вести.В Воронеже из горящего общежития эвакуировали 17 человек. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Воронежской области.

Отмечается, что пожар произошел в здании на улице Хользунова вечером 17 октября. Сигнал о возгорании поступил на пульт в 18.47. Горела однокомнатная квартира на шестом этаже. Еще в одной квартире пострадали дверь и часть стены, а в общем коридоре - стены и потолок.

Из горящего здания спасатели вывели 17 человек. Две женщины - 56 и 18 лет - получили травмы, их доставили в больницу.

Здание общежития на улице Хользунова загорелось в Воронеже вечером в субботу, 17 октября… Пожарные эвакуировали из горящего здания 17 человек говорится в публикации

Справиться с огнем удалось за 41 минуту. В тушении участвовали 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники.