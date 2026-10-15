В Чебоксарах пять человек пострадали при пожаре в общежитии

В Чебоксарах загорелось общежитие, пострадали пять человек В Чебоксарах пять человек пострадали при пожаре в общежитии

Москва15 окт Вести.В Чебоксарах пять человек пострадали при пожаре в общежитии на проспекте 9-й Пятилетки. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Чувашии на платформе MAX.

Отмечается, что сигнал о возгорании в коридоре на девятом этаже здания поступил от жильцов примерно в 16.56. Огнеборцы оперативно прибыли на вызов и начали эвакуацию людей. На месте были задействовали шесть пожарных машин.

Звенья газодымозащитной службы вывели из подъезда 11 человек, включая четырех детей. Троим пострадавшим врачи помогли прямо на месте, еще двоих увезли в Больницу скорой медицинской помощи Чебоксар.

В результате происшествия троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, двое госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары говорится в публикации

Отдельная сложность возникла из-за трех жильцов, которые решили эвакуироваться на лифте: кабина заблокировалась, и люди застряли. Сотрудники МЧС быстро их освободили и передали медикам.

Причина возгорания устанавливается. На месте работают специалисты МЧС, в том числе сотрудники Испытательной пожарной лаборатории.