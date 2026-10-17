Семь человек, в том числе 4 детей, спасли пожарные из горящей квартиры в Чите

Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры в Чите Семь человек, в том числе 4 детей, спасли пожарные из горящей квартиры в Чите

Москва17 окт Вести.В Чите произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в 3-м микрорайоне, огонь охватил квартиру на пятом этаже, сотрудники МЧС эвакуировали из нее семь человек, сообщается в MAX-канале ведомства Забайкальский край.

На момент прибытия пожарных в квартире находились семь человек: мать, отец и двое их малолетних детей, а также подруга матери с двумя детьми. В одной из спален обнаружили мужчину и ребенка без сознания.

Все находившиеся в квартире люди были спасены. 19 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Четверо детей, мужчину госпитализировали, женщины от госпитализации отказались говорится в сообщении

Пожар ликвидирован, в тушении огня были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Причину возгорания устанавливают специалисты государственного пожарного надзора.