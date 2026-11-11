При пожаре в многоквартирном доме в Уфе пострадали 6 человек

В Уфе при пожаре в доме пострадали 4 ребенка и 2 взрослых При пожаре в многоквартирном доме в Уфе пострадали 6 человек

Москва11 ноя Вести.Поздно вечером 10 ноября на улице Блюхера в Уфе произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате пострадали шесть человек, среди них – четыре ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Башкирии в MAX.

Сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе четверых несовершеннолетних при помощи спасательных устройств. Еще 50 жильцов самостоятельно покинули квартиры до приезда пожарных.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение домашнего имущества на первом этаже… Благодаря слаженным действиям огонь был оперативно ликвидирован на площади 20 квадратных метров отмечается в сообщении

Пострадавшие доставлены в больницу. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания и размер ущерба.