Москва11 нояВести.Поздно вечером 10 ноября на улице Блюхера в Уфе произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате пострадали шесть человек, среди них – четыре ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Башкирии в MAX.
Сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе четверых несовершеннолетних при помощи спасательных устройств. Еще 50 жильцов самостоятельно покинули квартиры до приезда пожарных.
К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение домашнего имущества на первом этаже… Благодаря слаженным действиям огонь был оперативно ликвидирован на площади 20 квадратных метровотмечается в сообщении
Пострадавшие доставлены в больницу. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания и размер ущерба.