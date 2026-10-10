Уголовное дело возбудили после пожара на крыше пятиэтажки в Уфе

В Уфе возбудили дело после пожара в пятиэтажке Уголовное дело возбудили после пожара на крыше пятиэтажки в Уфе

Москва10 окт Вести.Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на кровле пятиэтажного жилого дома на улице Зорге в Уфе. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Пожар произошел нем 9 октября во время работ по капитальному ремонту крыши. По данным ведомства, загорелась шатровая кровля. В результате двое рабочих пострадали, их госпитализировали. Площадь пожара составила порядка 900 квадратных метров.

Следственным отделом по Советскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ) говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего, а также причины и размер причиненного ущерба устанавливаются.