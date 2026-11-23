DPA: 15 человек пострадали при пожаре в больнице Берлина

При пожаре в больнице Берлина пострадали 15 человек, полиция не исключает поджог DPA: 15 человек пострадали при пожаре в больнице Берлина

Москва23 ноя Вести.Не менее 15 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в одной из больниц Берлина. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя полицейского управления столицы.

По данным ресурса, возгорание произошло вечером 21 ноября. Полиция Берлина не исключает, что здание больницы могло быть подожжено.

Двое из 15 пострадавших получили тяжелое отравление продуктами горения. Предварительно, речь идет о предполагаемом виновнике пожара и медработнике. Они были госпитализированы. Медика уже выписали из больницы, а предполагаемый правонарушитель еще остается в клинике.

Ранее крупный пожар возник в одной из достопримечательностей Баварии – в бывшем чайном домике Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, более известном как "Орлиное гнездо".